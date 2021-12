Wird Anne Wünsche (30) ihre Familienplanung schon bald endgültig abschließen? Derzeit erwartet die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihr drittes Kind. Damit werden ihre beiden Töchter Miley und Juna in wenigen Monaten große Schwestern sein. Ihre Follower lässt die Influencerin an dieser Reise eifrig teilhaben. Offenbar soll es auch ihre letzte Schwangerschaft sein: Anne spielt mit dem Gedanken, sich nach der Geburt sterilisieren zu lassen.

In ihrer Instagram-Story stand die 30-Jährige ihren Fans Rede und Antwort. Dabei erkundigte sich ein User nach einem potenziellen weiteren Kind. "Nein, das wird tatsächlich das Letzte", stellte Anne daraufhin klar und verriet anschließend: "Ich spiele schon seit Wochen mit dem Gedanken, mich danach sterilisieren zu lassen." Ganz sicher scheint sich die werdende Dreifach-Mama aber noch nicht zu sein und holte Erfahrungsberichte ihrer Follower ein.

Umso größer sind nun die Hoffnungen, die Anne in ihr drittes Baby steckt: Die Beauty will nach ihren Mädels nun endlich einen Sohn – und glaubt fest daran, dass ihr Traum in Erfüllung geht. "Vielleicht, weil ich es mir so sehr wünsche, hab ich das Gefühl, dass es ein Junge wird", hatte sie im Oktober im Promiflash-Interview betont.

