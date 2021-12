Bei Estefania Wollny (19) wird nun wieder auf die Ernährung geachtet! Im Laufe der vergangenen Monate purzelten bei der Die Wollnys-Bekanntheit ordentlich die Pfunde. Mit ihrer erschlankten Silhouette sorgt die Blondine im Netz regelmäßig für Furore. Auch nach den Weihnachtsfeiertagen, an denen Estefania geschlemmt hat, soll nun wieder Disziplin herrschen: Estefania will wieder auf ihr Gewicht achten und setzt sich auf Diät!

In ihrer Instagram-Story sprach die 19-Jährige über die Pläne bezüglich ihres Körpers. "Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die bei diesen Festlichkeiten ordentlich reingehauen hat, was das Essen angeht. Deswegen habe ich mir vorgenommen, meine Ernährung wieder umzustellen", berichtete Estefania im Rahmen eines Videos, in dem sie für Abnehm-Produkte wirbt. Mit deren Hilfe wolle sie im kommenden Jahr wieder eine gesündere Ernährung in Angriff nehmen: "Ich kann mein Gewicht halten, kann auch wieder was abnehmen, wenn ich möchte."

Einigen Followern zufolge sollte Estefania aber ohnehin nicht weiter an Gewicht verlieren. "Bitte nimm nicht mehr ab", hatten einige besorgte Fans schon vor wenigen Wochen einen Instagram-Beitrag kommentiert. Andere hingegen hatten die Beauty in Schutz genommen: "Egal welches Gewicht sie hat: Hauptsache sie ist gesund und sie fühlt sich wohl damit."

Estefania Wollny

Estefania Wollny im November, 2021

Estefania Wollny

