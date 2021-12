Chrissy Teigen (36) lässt ihren Mann John Legend (43) hochleben! Seit 2017 sind das Model und der Sänger nun schon verheiratet. Gemeinsam haben die beiden zwei Kinder – die kleine Luna Simone (5) und Nesthäkchen Miles Theodore (3). Trotz ihrer Sprösslinge nimmt sich das Paar aber auch noch Zeit für Zweisamkeit. Auch zu Johns 43. Geburtstag teilte Chrissy nun ein süßes Video von sich und ihrem Gatten!

Die 36-Jährige nutzte den Ehrentag ihres Mannes und postete einen niedlichen Clip in ihrer Instagram-Story. Darin ist Chrissy zu sehen, wie sie von hinten die Arme um ihren Mann schlingt und liebe Geburtstagsglückwünsche für ihn singt. "Happy Birthday, mein Bär", hauchte sie ihm gleich zweimal ins Ohr, ehe sie ihm einen dicken Schmatzer auf die Wange drückte. Dafür konnte sich der Musiker nur strahlend bedanken.

Zu Chrissys Geburtstag vor wenigen Wochen hatte sich John ebenfalls mit liebevollen Worten im Netz gemeldet. "Heute Abend feiere ich den Geburtstag meiner Königin. Ein perfekter Abend. Du verdienst all das und noch mehr", hatte der "All Of Me"-Interpret zu einem Paarfoto geschrieben.

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern Luna und Miles

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend im November 2021

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend im November 2021

