Hier haben sich zwei gesucht und gefunden! Nachdem sie bei der lesbischen Datingshow Princess Charming nicht die Frau fürs Leben finden sollte, hat sich Elsa Louise inzwischen abseits des Flirt-Formats verliebt: Seit ein paar Monaten datet die Influencerin jetzt die hübsche Melissa. Zwar verstecken die beiden Turteltauben ihre Liebe nicht, aber sie hängen sie auch nicht an die große Glocke. Umso besonderer macht das diesen Beitrag: Elsa postete jetzt eine niedliche Diashow – voller Knutschfotos mit Melissa!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Beauty eine ganze Reihe von Schnappschüssen und auch ein paar Videos, die sie und ihre Partnerin zeigen: Elsa und Melissa turteln und knutschen hier, was das Zeug hält – egal ob zu Hause, auf der Straße oder auch im Urlaub am Strand. Den beiden ist auf den Aufnahmen deutlich anzusehen, wie glücklich sie miteinander sind. Die Frauen strahlen regelrecht vor lauter Liebesglück!

Dass Elsa ihre Liebste so offen zeigt, dürfte für aufmerksame Promiflash-Leser eine Überraschung sein! Immerhin betonte sie in einem Interview im September noch: "Ich werde mein Liebesleben nicht öffentlich machen auf Instagram. Das ist etwas, das ich führe, wo ich nicht möchte, dass jeder sein Kommentar dazu gibt." Offenbar hat die Berlinerin vor lauter Verliebtheit doch noch ihre Meinung geändert...

Anzeige

Instagram / elsalouise.w Elsa Louise mit ihrer Freundin Melissa

Anzeige

Instagram / elsalouise.w Elsa Louise mit ihrer Freundin Melissa

Anzeige

Instagram / elsalouise.w Elsa Louise mit ihrer Freundin Melissa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de