Rea Garvey (48) gewährt seltene Einblicke in sein Liebesleben! Dass Josephine die Frau seines Lebens ist, war dem Musiker schnell klar. Schon beim zweiten Date machte er ihr einen Heiratsantrag – mit Erfolg. 2002 trat das Paar vor den Traualtar und hieß drei Jahre später Töchterchen Aamor willkommen. Über Privates spricht der "Supergirl"-Interpret jedoch kaum. Dafür postete Rea nun aber ein seltenes Foto, das ihn mit seiner Gattin zeigt!

Via Instagram teilte der 48-Jährige den raren Schnappschuss. Darauf sind er und Josephine während eines Trips zum Meer zu sehen und strahlen an einem Strand in Irland in die Kamera. Ihre Auszeit in Reas Heimatland haben die beiden offenbar genossen. "Die Insel war wie immer eine Inspiration, ein Zusammenkommen von Freunden, Familie mit Essen und Festlichkeiten", schrieb der Sänger zu dem süßen Foto.

Im November 2020 hatte Rea ebenfalls ungewohnt offen über seine Ehe geplaudert. Nach knapp 20 Jahren sei es zwar nicht immer einfach, doch trotzdem meistern Jo und er sämtliche Schwierigkeiten. "Wir schaffen das, weil wir ehrlich sind. Und ich glaube, dass mir das wichtiger ist als alles andere!", hatte der Künstler damals geschwärmt.

Josephine und Rea Garvey bei einem Event in Berlin, Oktober 2021

Josephine und Rea Garvey beim Bundespresseball im Hotel Adlon in Berlin, November 2021

Rea Garvey im Dezember 2018

