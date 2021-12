Anna-Maria Ferchichi (40) hat ein klares Ziel vor Augen! Am 11. November begrüßten die Brünette und ihr Ehemann Bushido (43) die Drillinge Leonora, Naima und Amaya auf der Welt. Die Schwangerschaft verlief jedoch anders als geplant: Aufgrund von Komplikationen musste das Paar sogar um eines seiner Mädchen bangen. Doch mittlerweile sind die Sorgen längst vergessen. Nach der Entbindung will die Achtfach-Mutter nun schnell wieder in Form kommen: Anna-Maria möchte nämlich nicht, dass man ihr die acht Geburten ansieht, die sie bereits hinter sich hat!

Im Interview mit Vip.de erzählte die 40-Jährige nun, dass sie die restlichen Babypfunde so schnell wie möglich loswerden wolle. "Nach acht Kindern muss ich nicht unbedingt danach aussehen, dass ich acht Kinder auf die Welt gebracht habe", erklärte sie ihre Haltung. Doch Anna-Maria setze dabei nicht auf strenge Diäten – im Gegenteil: "Ich esse, was ich möchte." Sie sei sehr glücklich darüber, dass sie von ihrer Mutter so gute Gene vererbt bekommen habe.

Trotzdem wolle die Schwester von Sarah Connor (41) so bald wie möglich wieder regelmäßig trainieren. Damit müsse sie aber noch rund drei Monate warten, weil ihre Bauchmuskeln nach ihrer Schwangerschaft noch zu weit auseinander stehen. "Ich freue mich auf den Sport jetzt, damit auch der letzte Rest noch weg ist", meinte die Berlinerin abschließend.

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit einem ihrer Drillinge

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihrem Ehemann Bushido

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihrem Ehemann Bushido

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de