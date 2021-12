Lily Collins (32) ist froh, Teil von Emily in Paris zu sein! Seit wenigen Wochen ist die heiß ersehnte zweite Staffel der beliebten Netflix-Produktion abrufbar. Die Fans konnten vorab schon ein paar Eindrücke vom Set gewinnen und waren total gespannt auf die neuen Szenen. Aber nicht nur die Zuschauer lieben die Abenteuer von Emily Cooper, die von Lily gespielt wird – auch die Schauspieler sind ganz begeistert von der Serie. Die Hauptdarstellerin verriet nun, warum das so ist.

"Die allgemeine Stimmung in 'Emily in Paris' war etwas, was ich schon immer finden wollte. Das ist schwer, wenn es um romantische Komödien geht", betonte Lily im Gespräch mit Vogue. Sie freut sich vor allem darüber, dass in der aktuellen Staffel auf die Kritik der Zuschauer eingegangen und Paris und die französische Kultur authentischer dargestellt wurde. "Vielfalt und Inklusion waren sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera mit Cast und Crew sehr wichtig. Es war wirklich ein Geschenk, diese Kommentare und konstruktive Kritiken zu bekommen, zuhören und wachsen zu können", stellte sie klar. Ihrer Meinung nach sei es so gelungen, eine "noch bessere" Staffel zu kreieren.

Die 32-Jährige trägt aber nicht nur als Schauspielerin ihren Teil zu "Emily in Paris" bei, sie ist auch hinter den Kulissen aktiv und gehört zum Produktionsteam. An dieser Aufgabe sei sie im Laufe der Zeit gewachsen und habe unglaublich viel gelernt. "Ich wurde wirklich umsorgt und bekam in vielerlei Hinsicht eine Stimme, was wirklich faszinierend und ein riesiges Geschenk war", lobte sie die Zusammenarbeit mit ihren Kollegen.

Getty Images Lily Collins im Oktober 2021 in Los Angeles

Carole Bethuel/Netflix Lucas Bravo und Lily Collins in "Emily in Paris"

Netflix/ Stephanie Branchu Lily Collins in "Emily in Paris"

