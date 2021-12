Was steckt denn nun hinter Maya Henrys (22) überraschend vollen Lippen? Zuletzt hatte das Model vorwiegend mit seinem Privatleben für Schlagzeilen gesorgt. Nach ihrer Trennung im Juni hatten die Texanerin und der One Direction-Star Liam Payne (28) im August wieder zueinandergefunden. Seither steht die Beauty immer wieder für den Hobbyfotografen vor der Kamera. Auf neuen Fotos sorgte sie nun mit ihren Lippen für Aufsehen – denn die kamen ungewohnt prall daher. Im Netz erklärte Maya nun, was es mit dieser optischen Veränderung auf sich hat.

In ihrer Instagram-Story postete die 22-Jährige die Bilder, die Liam von ihr geschossen hatte. Offenbar trudelten aber schon kurz darauf einige Nachfragen ein, denn: Maya ist auf den Schnappschüssen mit einem ungewohnt vollen Schmollmund zu sehen. Daraufhin stellte die US-Amerikanerin klar: "Übrigens, ich habe keine Lipfiller, nur eine allergische Reaktion, die meine Lippen anschwellen hat lassen." Wogegen sie allergisch ist, ließ Maya aber offen.

Immerhin scheint in ihrem Liebesleben aber alles in bester Ordnung zu sein. Vor wenigen Wochen hatte Liam seine Freundin sogar in Texas besucht. Von dem Trip teilte Maya zur Freude der Fans ein süßes Foto, auf dem sich der Musiker an sie schmiegt. "Liam sieht so glücklich aus", freute sich ein Follower für den "Strip That Down"-Interpreten.

Getty Images Liam Payne und Maya Henry bei der Weltpremiere von "Ron's Gone Wrong", Oktober 2021

Instagram / maya_henry Maya Henry, Model

Instagram / maya_henry Liam Payne und Maya Henry in Texas, Dezember 2021

