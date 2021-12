Hätte Robert im Nachhinein irgendetwas anders gemacht? Der 35-Jährige wagte in der vergangenen Staffel das TV-Experiment Hochzeit auf den ersten Blick, wo er Kandidatin Juliane geheiratet hat. Doch ihre Ehe sollte nicht lange halten: Schon in den Flitterwochen kam es zu heftigen Streitereien zwischen den beiden. Anschließend wollten sie sich nicht einmal gegenseitig zu Hause besuchen. In einem Krisengespräch stellte Juliane schließlich klar, dass er ihr zu impulsiv sei. Sie forderte am Ende die Scheidung, während er es noch weiter versuchen wollte. Bereut Robert sein Verhalten heute?

Genau diese Frage hat Promiflash dem Hobby-Angler jetzt im Interview gestellt. Daraufhin stellte er klar: "Die Zeit kann nicht zurückgedreht werden und darüber nachzudenken, was hätte oder wäre wenn, bringt uns beiden nichts. Wir können nur aus unseren Fehlern lernen und uns zu besseren Menschen machen." Anschließend beteuerte Robert: "Ich bereue keinen Moment, bei dem Experiment teilgenommen zu haben. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, neue Freunde gewonnen und jede Menge Erfahrungen mitgenommen, die mein weiteres Leben bereichern."

Juliane hat die gleiche Frage gestellt bekommen. Die Krankenschwester erklärte daraufhin: "Es gibt gewisse Verhaltensweisen, die ich für die Zukunft nicht tolerieren kann – das sollte keine Frau. [...] Die ersten Zweifel kamen mir während der Hochzeitsreise, endgültig jedoch, als selbst nach ein wenig Ruhe kein vernünftiges Gespräch mehr zustande kam." Trotzdem wollte sie klarstellen: "Die Hochzeit war für mich sehr schön und mit vielen Emotionen und Gefühlen verbunden. Es war ein aufregender Tag, den ich nicht mehr so schnell vergessen werde." Auch wenn sie sich einen "anderen Ausgang" gewünscht hätte, bereue sie die Teilnahme an dem Sozialexperiment "keine Sekunde".

Sat.1 Robert und Juliane bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Juliane und Robert bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021

Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehepaar Juliane und Robert

