Diane Kruger (45) möchte ihre Tochter in Sicherheit wissen! Die gebürtige Niedersächsin erlangte mit ihrer Rolle der Helena in dem Film "Troja" ihren internationalen Durchbruch. Neben ihrer Liebe zur Schauspielerei vergöttert die "Inglourious Basterds"-Darstellerin ihre kleine Tochter über alles. Der kleine Schatz von ihr und ihrem Freund Norman Reedus (52) erblickte 2018 das Licht der Welt und veränderte das Leben der deutschen Leinwand-Schönheit. Diane behütet ihre Tochter so gut es geht, besonders vor Knispern!

Nach der Geburt hatte die Schauspielerin die Fotografen in ihrer Wahlheimat Atlanta in einem offenen Brief dazu aufgefordert, sich von ihr und ihrer Tochter fernzuhalten. Gegenüber der Augsburger Allgemeine verriet Diane dazu nun: "Der Beschützerinstinkt hat total reingekickt. Ich möchte ihr einfach die Möglichkeit geben, ihre Welt selbst kennenzulernen und durch ihre Augen zu sehen." Zwar sei ihre Tochter noch zu klein, um zu verstehen, warum Menschen sie fotografieren wollen. Doch Diane denkt da voraus. "Ich weiß nicht, ob sie es toll finde würde, wenn es 1000 Kinderfotos von ihr im Internet gibt", offenbarte sie weiter.

Zum Schutz ihres Sprösslings postet die 45-Jährige zudem nur selten Bilder von ihr. Doch manchmal macht Diane auch eine Ausnahme und zeigt ihr großes Glück, wie zuletzt an Weihnachten: "Da sind Momente, die ich mit meinen Fans teilen möchte. Und ein Foto von hinten zum Beispiel ist da eine Lösung", verriet sie.

Instagram / dianekruger Norman Reedus und Diane Kruger im November 2019

KCS Presse / MEGA Diane Kruger beim Tribeca Film Festival 2019

Instagram / dianekruger Diane Krugers Tochter im Dezember 2021

