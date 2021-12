Dagi Bee (27) plaudert weitere Details zur Geburt aus. Vor wenigen Tagen hat Nelio, das erste Kind der YouTuberin und ihres Mannes Eugen Kazakov (27) das Licht der Welt erblickt. Dagi hat die Entbindung gut überstanden. Auch ihrem Sohn ging es danach gut. Mit weiteren Einzelheiten zur Geburt hielt sich die Influencerin bislang jedoch eher zurück. Doch nun verriet sie, dass Nelio fast am errechneten Termin geboren wurde.

Auf Instagram teilte die 27-Jährige einen Rückblick von den vergangenen Tagen. Zu einem Foto vom 22. Dezember 2022 schrieb sie: "Am errechneten Entbindungstermin ging es dann los." Der kleine Nelio hat sich also fast pünktlich auf den Weg gemacht. Am 23. Dezember konnten Dagi und Eugen ihn in den Armen halten. "Und plötzlich warst du da, kleiner Nelio. Du bist das Beste und das Schönste, was uns je passiert ist", schwärmte die Webvideoproduzentin.

Trotz Nelios Geburt konnte Dagi Weihnachten zu Hause verbringen. An Heiligabend wurden die Beauty-Expertin und ihr Sohn von Eugen aus dem Krankenhaus abgeholt. Der Säugling sei ihr "schönstes Weihnachtsgeschenk" gewesen.

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee im Dezember 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee mit ihrem Sohn Nelio

Instagram / dagibee Dagi Bee im August 2021

