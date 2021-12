Er scheint für sie auf jeden Fall dazuzugehören! Valentina Pahde (27) und Rúrik Gíslason (33) sorgten für eines der spannendsten Liebesgerüchte des Jahres: Nach ihrer Teilnahme an der diesjährigen Let's Dance-Staffel wurden die zwei immer wieder zusammen gesichtet. Bestätigt haben die Schauspielerin und der Kicker ihre Liaison zwar nie – doch zumindest in Valentinas Jahresrückblick konnte Rúrik jetzt einen Platz ergattern.

In schnell zusammengeschnittenen Bildern präsentierte Valentina ihren Fans nun auf Instagram ihr Jahr 2021 im Zeitraffer: Dabei stehen die "Let's Dance"-Staffel, in der sie das Finale erreichen konnte, und viele Modeljobs im Vordergrund. Doch auch Zeit mit Freunden und traumhafte Urlaubserinnerungen sind in dem Clip verarbeitet. Wer ganz genau hinsieht, konnte auch die angebliche Romanze der Blondine entdecken: Ganz kurz ist nämlich auch Rúrik in dem Video zu sehen!

Auch wenn sie den Auftritt des Isländers offenbar nicht überbewerten wollen, freuten sich Valentinas Fans überschwänglich über ihren Post. "So ein schöner Jahresrückblick! Und danke für dieses tolle Jahr mit dir", schrieb eine Userin. Viele andere drückten mit Herz-Emojis ihre Begeisterung aus.

Promiflash Valentina Pahde und Rúrik Gíslason im November 2021 in Düsseldorf

Getty Images Valentina Pahde, Schauspielerin

Getty Images Rúrik Gislason bei den GQ Men of the Year Awards 2021 in Berlin

