Bald hat das Warten der Harry Potter-Fans ein Ende! An Neujahr kehren die Stars nach 20 Jahren nach Hogwarts zurück. In einer großen Reunion-Show gewähren Daniel Radcliffe (32), Emma Watson (31), Rupert Grint (33) und Co. einen Blick hinter die Kamera – und verraten coole Details über die Filmreihe. Schon vorab kamen jetzt aber einige coole Fakten über die magischen Dreharbeiten heraus: Unter anderem war Emma total verknallt in Tom Felton (34) und Rupert sorgte mit einem Kuss für peinlich berührte Kids!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de