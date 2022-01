Daniel Radcliffe (32) und Emma Watson (31) konnten schon immer aufeinander zählen. Die beiden britischen Schauspieler wurden am Set der Harry Potter-Filme groß und durchlebten gemeinsam ihre Teenie-Jahre. Die Hauptdarsteller der acht erfolgreichen Filme standen sich offenbar auch abseits der Kameras unglaublich nah und gaben sich immer wieder gegenseitig Ratschläge – besonders wenn es ums Thema Dating ging, suchten sie die Hilfe beim jeweils anderen.

Im großen Wiedersehens-Special "20. Jubiläum von Harry Potter: Rückkehr nach Hogwarts" schwelgen die Stars des Franchise in Erinnerungen. Daniel und Emma blickten auf den Dreh des vierten Teils, "Harry Potter und der Feuerkelch", zurück – die Stars waren damals 14 Jahre alt. "Die Zeit, die wir darauf verschwendet haben, einander Tipps zu geben, wie man sich mit dem anderen Geschlecht schreibt", lachte der 32-Jährige. Er habe seine Schauspielkollegin immer wieder um Rat gebeten, wie er auf die Nachrichten seines Schwarms reagieren soll. Daniel habe der heute 31-Jährigen aber genauso in Sachen Jungs beigestanden. Die Hermine-Darstellerin beschrieb ihr Verhältnis zu ihrem Co-Star als sehr vertraut – vergleichbar mit der Beziehung zwischen Geschwistern.

Auch Ron-Weasley-Darsteller Rupert Grint (33) durchlebte seine Pubertät während seiner Zeit bei "Harry Potter". Er betonte: "Es gab ganz schön viele Hormone am Set!" Sein Kollege Matthew Lewis (32), der in den Filmen die Rolle des Neville Longbottom spielte, erzählte: "Leute verknallten sich, gingen miteinander aus und trennten sich, genauso wie in der Schule."

Getty Images Emma Watson und Daniel Radcliffe, 2004

Getty Images "Harry Potter"-Stars Rupert Grint, Emma Watson und Daniel Radcliffe

Getty Images "Harry Potter"-Stars Tom Felton, Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Matthew Lewis

