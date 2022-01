Mit And Just Like That feierte die Kultserie Sex and the City gerade erst ihr langersehntes Comeback. Die Darstellerinnen Sarah Jessica Parker (56), Kristin Davis (56) und Cynthia Nixon (55) schlüpften neben vielen weiteren bekannten Gesichtern erneut in ihre früheren Rollen. Nur Kim Cattrall (65) ist als einzige der vier ursprünglichen Hauptdarstellerinnen nicht mit an Bord. Doch auch Cynthia hätte das Projekt beinahe abgesagt: Sie hatte lange gezögert, ob sie bei "And Just Like That" mitmachen soll.

"Es war eine sehr schwere Entscheidung. Ich dachte wirklich nicht, dass ich es tun würde. Ich habe sehr gezögert", erklärte die 55-Jährige gegenüber News Corp. Ihr sei es vor allem wichtig gewesen, dass es im Cast des Serien-Comebacks mehr Diversität gibt als beim Original – das sei eine Bedingung für Cynthia gewesen, noch einmal in ihre Rolle als Miranda Hobbes zu schlüpfen. Nach einigen Gesprächen mit Sarah Jessica, Kristin und Drehbuchautor Michael Patrick King seien aber alle mit an Bord gewesen. "Ich war erstaunt, wie sehr alle zugehört haben und wie sehr wir zusammengearbeitet haben, um das Haus nicht nur neu zu dekorieren, sondern um ein komplett neues Haus zu bauen – bei dem wir dabei waren, aber auch einige neue Charaktere", schwärmte sie von der Zusammenarbeit an der Serienfortsetzung.

Obwohl Cynthia die Original-Serie heute beim Thema Diversität etwas kritisch sieht, ist sie immer noch sehr stolz auf "Sex and the City". "Durch Miranda habe ich über die Jahre so viele tolle Rollen bekommen. Je weiter ich mich von Miranda entferne, desto besser werden die Rollen, weil die Leute mich nicht mehr nur als diese eine Figur sehen. Aber 'Sex and the City' hat mir eine große Karriere gegeben. Und dafür werde ich immer dankbar sein", erklärte sie.

Anzeige

Getty Images Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis bei den ShoWest Awards, 2010

Anzeige

MEGA Sarah Jessica Parker und Cynthia Nixon am "And Just Like That"-Set

Anzeige

MEGA Cynthia Nixon am Set von "And Just Like That"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de