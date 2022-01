Betty Whites (✝99) außergewöhnliches Leben soll gefeiert werden. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Film- und Fernsehikone in ihrem Haus in Los Angeles verstorben sei. Besonders tragisch daran ist die Tatsache, dass sie in wenigen Wochen den Meilenstein erreicht hätte, ein Jahrhundert auf dieser Erde gewandelt zu sein. Trotz des Todes von Betty sollen die Feierlichkeiten anlässlich ihres 100. Geburtstags stattfinden.

Wie Deadline nun berichtete, war anlässlich des Ehrentags der Schauspielerin am 17. Januar 2022 eine besondere Filmvorstellung geplant gewesen. Doch obwohl Betty selbst nicht mehr an den Feierlichkeiten zu ihrem 100. Geburtstag teilnehmen kann, soll die Dokumentation "Betty White: 100 Years Young" dennoch für ein einziges Mal in zahlreichen US-amerikanischen Kinos gezeigt werden. Man hoffe, dass die Produktion "allen, die sie geliebt haben, die Möglichkeit bietet, ihr Leben zu feiern", zitiert die Filmzeitschrift die Veranstalter.

Der Dokumentarfilm wird die Höhepunkte ihres Lebens aufzeigen sowie Bettys TV-Werdegang anhand lustiger Clips aus Produktionen wie Golden Girls, "Hot in Cleveland" oder Saturday Night Live rekonstruieren. Dabei werden auch einige Wegbegleiter und Freunde der Frohnatur zu Wort kommen, die Insidergeschichten und humorvolle Anekdoten über sie erzählen. So werden unter anderem Ryan Reynolds (45), Tina Fey (51), Clint Eastwood (91), James Corden (43) und Jennifer Love Hewitt (42) über die legendäre Karriere der Komikerin sprechen.

