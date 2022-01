Jessica Alves (38) gibt heiße Einblicke in ihr Sportprogramm! Die Real-Life-Barbie hat sich in den vergangenen Jahren mehrfach unters Messer gelegt. Unter anderem unterzog sie sich einer geschlechtsangleichenden OP, weitere Eingriffe sind geplant. Auf Instagram zeigt die Transfrau jetzt, dass sie ihre Kurven aber nicht nur dem Schönheits-Doc zu verdanken hat. Mithilfe eines Personal Trainers trainiert Jessica gerade regelmäßig im Gym. "Ich arbeite an meinem Vorsatz für das neue Jahr, der einen gesunden Lebensstil, gute Essgewohnheiten und viel Bewegung beinhaltet", verriet sie ihren 2,5 Millionen Followern.

