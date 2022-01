Sie wagen Farbe! Lionel Messi (34) lässt seine Fans auf den sozialen Netzwerken an seiner turbulenten Karriere teilhaben. Ob sein spektakulärer Transfer nach Paris oder kürzlich seine erneute Wahl zum Weltfußballer des Jahres – die Follower des Argentiniers sind immer hautnah mit dabei. Seine Familie zeigt der Offensivstratege jedoch nur zu besonderen Anlässen. Jetzt teilte der Kicker ein Familienfoto – und das in einem besonders knalligen Look!

Auf dem Schnappschuss, den Lionel nun auf Instagram postete, ist er zusammen mit seiner Frau Antonela Roccuzzo (33) und den drei gemeinsamen Söhnen Thiago (9), Mateo (6) und Ciro zu sehen. Alle fünf tragen knallbunte Neonfarben in Grün-, Gelb- und Orangetönen. Der Vizeweltmeister von 2014 hält seine Liebste im Arm und beide strahlen glücklich in die Kamera.

Leos Fans freuten sich überschwänglich über den farbenfrohen Post ihres Stars. "Tolle Outfits, und die Kinder sehen zauberhaft aus", schrieb eine begeisterte Userin unter den Beitrag. Das Foto erreichte binnen Stunden mehr als zwölf Millionen Likes.

Getty Images Lionel Messi beim Ballon d'Or 2021

Instagram / leomessi Lionel Messi und Antonela Roccuzzo mit den Söhnen Thiago und Mateo

Getty Images Lionel Messi im Oktober 2020 in Barcelona

