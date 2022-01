Ist Kylie Jenner (24) hier zu weit gegangen? Die Keeping Up With the Kardashians-Bekanntheit zählt heute zu den einflussreichsten und berühmtesten Stars überhaupt – kein Wunder also, dass das Gesicht der Unternehmerin zahlreiche Kampagnen und Cover namhafter Zeitschriften ziert. Dabei darf es für die Beauty auch gerne mal etwas kreativer sein. Für ein Shooting kassiert der jüngste Kardashian-Jenner-Spross nun aber reichlich Kritik: 2015 ließ Kylie sich nämlich in einem Rollstuhl ablichten.

Ein Aktivist für Menschen mit Behinderungen teilte das Cover auf Twitter und machte seinem Ärger Luft: "Es ist ein guter Tag, um sich daran zu erinnern, dass Kylie Jenner, die Person mit den drittmeisten Instagram-Abonnenten, dieses Cover vor sechs Jahren gemacht hat, um die durch ihren Ruhm verursachte 'Behinderung' darzustellen. Grausam." Andere Follower teilten diese Einstellung. "Oh mein Gott, das habe ich noch nie gesehen, wie ist sie damit durchgekommen?" oder "Ich bin angewidert" schrieben einige User.

Einige Nutzer nahmen die 24-Jährige allerdings auch in Schutz. "Warum sind hier alle so sauer? Es soll Kunst sein und niemanden bloßstellen, sie ist nicht die einzige Künstlerin, die so etwas schon mal gemacht hat", rechtfertigte beispielsweise ein Fan die Aktion in der Kommentarspalte.

Getty Images Kylie Jenner bei einer Gala in New York City

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Model

Getty Images Kylie Jenner bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

