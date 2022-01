Ihm ist der Ruhm offenbar zu viel! Der Emily in Paris-Hottie Lucas Bravo ist durch die Serie über Nacht weltberühmt geworden – und seitdem kann er sich vor weiblichen und männlichen Verehrern offenbar kaum noch retten. Der französische Schauspieler wollte jedoch nie ein Frauenschwarm sein, erklärte er zuletzt in einem Interview. Die ganze Aufmerksamkeit, die er nun bekommt, scheint ihm schon fast unangenehm zu sein: Lucas hasst es, prominent zu sein!

Das verriet er nun im Interview mit The Times. Lucas sei bereits zehn Jahre im Business – dass er über Nacht zum Star wurde, fühle sich zu hastig an: "Zu viel Aufmerksamkeit für die Qualität der Arbeit, die ich abliefere. Ich denke, berühmt zu sein, ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Es ist einfach nur Rauch. Es bedeutet nichts", erzählte er ehrlich.

"Wenn man über dieses Wort und die Menschen, die damit bezeichnet werden, nachdenkt, sieht man immer eine gesunde, gut aussehende, durchtrainierte Person – und das bin ich nicht", erklärte Lucas daraufhin. In Frankreich seien zerrüttete Gesichter in der Filmbranche beliebter als die Schönlinge.

Anzeige

Roger DO MINH/Netflix Lucas Bravo in einer "Emily in Paris"-Szene

Anzeige

Getty Images Lucas Bravo, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Lucas Bravo, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de