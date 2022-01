Diese Nachricht dürfte die Fans von Anna Julia Antonucci (36) verblüfft haben! Die deutsche Schauspielerin ist vor allem für ihre Auftritte in der TV-Serie Unter uns bekannt. In der RTL-Produktion "Schwester, Schwester" war sie seit 2019 zu sehen. Auch privat kann sie sich nicht beklagen. Seit 2019 ist mit ihrem Mann Valerio Antonucci verheiratet. Was lange niemand wusste: Die beiden sind schon länger Eltern eines Sohnes. Nun die nächste Überraschung: Anna Julia ist sogar schon zweifache Mama!

Im Februar hieß der TV-Star mit ihrem Gatten ihren zweiten Sprössling willkommen – wieder still und heimlich! Gegenüber der Bild verriet sie: "Ich habe mich auch gewundert, dass das während meiner Schwangerschaft niemand mitbekommen hat." Die gebürtige Portugiesin befindet sich mit Sohnemann Nummer zwei Aureliano sowie ihrem erstgeborenen Zeno Lane im absoluten Mutterglück. "Es ist gerade sehr schön, denn unsere beiden Kleinen fangen gerade an miteinander zu spielen."

Anfang 2021 hatte die Schauspielerin enthüllt, dass sie 2019 ihren ersten Sprössling auf die Welt brachte. Die Welt mit Kindern ist für sie eine ganz andere. "Ich musste mich in die Rolle als Mutter erstmal reinwachsen. Ein Kind ist das größte Wunder, das es gibt. Umso schöner, dass ich jetzt zwei habe", schwärmte Anna Julia in dem Interview.

Anzeige

Getty Images Anna Julia Kapfelsperger im Juli 2017 in Berlin

Anzeige

Getty Images Anna Julia Kapfelsperger im Oktober 2017

Anzeige

Getty Images Anna Julia Kapfelsperger im Juni 2018

Anzeige

Wie gefällt euch der Name Aureliano von Anna Julias Sohn? Der ist voll schön! Na ja, mag den nicht so.. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de