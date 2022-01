Wann möchte Romina Palm (22) vor den Traualtar treten? Ihren Mister Right scheint die ehemalige Germany's next Topmodel-Finalistin in Stefano Zarrella (31) jedenfalls schon gefunden zu haben: Im Oktober des vergangenen Jahres machte der Webstar seiner Liebsten im Rom-Urlaub einen Antrag. Doch wann folgt die Hochzeit? Im Netz nannte Romina jetzt ihren Wunschtermin – und der ist gar nicht mehr so lange hin!

"Ich wollte immer am 02.02.2022 heiraten", verriet die rothaarige Schönheit ihrer Community an Neujahr via Instagram. Doch dieses Vorhaben dürfte wohl zeitlich gesehen ganz schön knapp werden – immerhin stünde nur noch gut ein Monat für alle Vorbereitungen rund um die Zeremonie mit ihrem zukünftigen Ehemann zur Verfügung. "Hm.. hoffe, meine Ururur-Enkel heiraten dann am 03.03.3033", scherzte Romina.

Mit Promiflash sprach die 22-Jährige bereits während der Berliner Fashion Week im Oktober 2021 über ihr anstehendes Jawort. Dabei dachte sie mit der Hochzeit zwar an einen Termin im neuen Jahr – wann genau, stehe allerdings noch nicht fest. "Wir haben auf jeden Fall gesagt, wir wollen im Sommer heiraten. Gerade auch seine Familie – Italiener. Sie lieben Sonne, sie lieben das Warme. Da kommen wir alle zusammen", schwärmte die Bald-Ehefrau.

Anzeige

Instagram / rominapalme Romina Palm und Stefano Zarrella in Paris

Anzeige

Instagram / rominapalme Stefano Zarrella und Romina Palm

Anzeige

Instagram / rominapalme Stefano Zarrella und Romina Palm im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de