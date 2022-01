Tolle Nachrichten für alle Musik-Liebhaber von The Weeknd (31)! Der kanadische Sänger gehört zu den erfolgreichsten Künstlern unserer Zeit. Gefühlt landet der "Blinding Lights"-Interpret mit jedem neuen Song direkt den nächsten Nummer-eins-Hit, welche er auch schon beim legendären Super Bowl performte. Der dreifache Grammy-Gewinner verkaufte in seiner Karriere bisher mehr als 175,6 Millionen Tonträger, Tendenz steigend. Denn er startet das Jahr 2022 gleich mal musikalisch: The Weeknd wird neue Musik veröffentlichen!

In einem kurzen Clip verkündete der Musik-Produzent diese Überraschung via Instagram. Das Video zeigt The Weeknd in einem schwarzen Lederanzug mit cooler Sonnenbrille. Die düstere Stimmung des Videos gepaart mit einem kleinen musikalischen Vorgeschmack dürfte seinen Fans ordentlich Lust auf die neuen Klänge gemacht haben. Lange müssen sie sich zudem auch nicht mehr gedulden: Denn schon diesem Freitag gibt es neue Musik von The Weeknd auf die Ohren.

Das Album trägt den Namen "Dawn FM", was soviel wie Radio Morgengrauen bedeutet. Der 31-Jährige bezeichnete seine neue Platte in dem Video als "akustisches Universum". Auf seinem neusten Werk werden zudem auch einige prominente Freunde des Sängers, wie der Rapper Lil Wayne (39), der Schauspieler Jim Carrey (59) oder auch die Musik-Legende Quincy Jones zu hören sein.

Getty Images Sänger The Weeknd in der Halbzeitshow des Super Bowls

Sipa Press / ActionPress The Weeknd bei den NRJ Music Awards 2019

Getty Images The Weeknd, Sänger

