Damit hatte Brian Austin Green (48) nicht gerechnet. Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Meghan Fox hat der Schauspieler drei Kinder. Im Rahmen ihrer Scheidung vergangenes Jahr einigten sich die beiden TV-Stars auf ein geteiltes Sorgerecht. So ist es nicht verwunderlich, dass der ehemalige Desperate Housewives-Darsteller sich auch in der Schule seines Nachwuchses engagiert. Doch sein Engagement wurde Brian nun zum Verhängnis, denn er wurde in der Schule seiner Kinder eingesperrt.

"Ich bin in der Schule meiner Kinder und helfe, die Klassenzimmer zu streichen und neu zu dekorieren", erzählte der 48-Jährige vor wenigen Tagen in seiner Instagram-Story. Als er dann nach Hause fahren wollte, erlebte der Beverly Hills, 90210-Star eine Überraschung. "Ich komme zum Eingangstor der Schule und es ist verschlossen, also sitze ich in meinem Auto fest und warte darauf, rauszukommen", berichtete er seinen Fans.

Ungefähr eine Stunde nach seinem verzweifelten Hilferuf meldete Brian sich erneut bei seinen Followern. "Ich bin zu Hause", verkündete der Schauspieler erleichtert und fügte seiner Story ein paar lachende Smileys hinzu. Den Vorfall schien die TV-Bekanntheit mit Humor zu nehmen.

