Emma Watson (31) nimmt es gelassen! Pünktlich zum neuen Jahr war es so weit: Die große Harry Potter-Reunion stand an. Zum 20. Jubiläum der Filme versammelten sich alle Darsteller wie Daniel Radcliffe (32) und Helena Bonham Carter (55). Während des Wiedersehens leisteten sich die Macher jedoch einen Mega-Fail: Denn ein gezeigtes Kindheitsfoto der Hermine-Granger-Darstellerin entpuppte sich als Aufnahme von der Film-Beauty Emma Roberts (30)! Wie denkt die richtige Emma über die Foto-Panne?

Sie fand es wohl nicht so schlimm. Denn via Instagram postete Emma das Bild ihrer Schauspiel-Kollegin und schrieb dazu: "Ich war nicht so süß!" Dazu postete der Harry-Potter-Star den Hashtag "Emma-Schwestern für immer". Die American Horror Story-Darstellerin reagierte bisher noch nichts auf den Fauxpas.

Dafür reagierten aber die Produzenten auf die Panne. "Gut gesehen von dem Harry Potter-Fan. Ihr habt uns auf die falsche Aufnahme aufmerksam gemacht. Wir veröffentlichen in Kürze das richtige Foto", schrieben sie in einem Statement.

emmawatson / Instagram "American Horror Story"-Star Emma Roberts als Kind

Getty Images Emma Roberts bei einer Pressekonferenz in Beverly Hills im August 2018

Getty Images Emma Watson bei SiriusXM in NYC im März 2017

