Wer wird der Menge beim diesjährigen Coachella Festival einheizen? Zunächst hieß es, dass Travis Scott (30) wieder Teil des Line-ups sei. Doch sein Auftritt soll nach der schrecklichen Tragödie auf seinem Astroworld-Festival gestrichen worden sein. Gerüchten zufolge steht stattdessen bald Billie Eilish (20) auf der großen Bühne. Doch sie soll nicht der einzige Megastar bleiben: Angeblich wird auch Kanye West (44) auf dem Coachella-Festival auftreten.

Das behauptet nun jedenfalls ein Insider gegenüber Variety. Als dritter Headliner ist demnach die Swedish House Mafia vorgesehen. Sowohl für Billie und Kanye als auch für die Swedish House Mafia wäre es nicht der erste Auftritt auf dem weltberühmten Festival. Offiziell bestätigt wurde das hochkarätige mögliche Line-up bisher allerdings noch nicht.

Coachella soll in diesem Jahr an zwei Wochenenden im April in der üblichen Location im kalifornischen Indio stattfinden. In den vergangenen zwei Jahren wurde es zunächst jeweils mehrfach verschoben und dann vollständig abgesagt. Für das diesjährige Festival sind schon alle 125.000 Tickets pro Tag ausverkauft.

