Was ist nur bei Kanye West (44) los? Nachdem seine Ex-Frau Kim Kardashian (41) Anfang letzten Jahres die Scheidung einreichte, ging es bei dem Rapper drunter und drüber. Eigentlich will er die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit um jeden Preis zurückgewinnen, doch gleichzeitig genießt er auch das Single-Leben und datet, was das Zeug hält. Tut Kanye das vielleicht nur, um sich abzulenken?

Das vermutet derweil ein Insider, der dem "Donda"-Interpreten nahe steht, und erklärte gegenüber E! News: "Die anderen Frauen, mit denen er Zeit verbringt, sind nur eine Ablenkung. Er mag die Aufmerksamkeit, die er von ihnen bekommt, aber das ist auch schon alles." Zuletzt wurde Kanye beispielsweise bei einem romantischen Dinner mit der Schauspielerin Julia Fox gesehen, zuvor war er jedoch mit der Sängerin Audri Nix oder auch mit dem Model Vinetria unterwegs gewesen.

Kanyes Herz gewinnen konnte bislang jedoch noch keines der Girls, denn es liegt weiterhin fest in den Händen seiner Ex. "Sie ist die Einzige in seinem Herzen und er glaubt, dass sie Seelenverwandte sind und am Ende wieder zusammenkommen werden", erklärte die Quelle. Bislang sieht es allerdings nicht nach einer Reunion von Kimye aus, denn die Beauty scheint momentan ziemlich glücklich mit ihrem mutmaßlichen Freund Pete Davidson (28) zu sein.

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

Getty Images Kanye West bei einer Fashion Show in NYC im Dezember 2018

Instagram / flavorflavofficial Pete Davidson, Kim Kardashian, Flavor Flav und Kris Jenner

