Hier wurde sich das erste Mal so richtig gefetzt! Bei Samira Klampfl (28) und Serkan Yavuz (28) läuft es derzeit ziemlich gut, nachdem sie sich bei Bachelor in Paradise kennen- und lieben lernten. Nun zogen die Turteltauben in eine gemeinsame Wohnung und erwarten sogar schon den ersten Nachwuchs! Wenn so viel Neues im Leben passiert, kann es schon mal zu Spannungen kommen: Serkan und Samira verrieten nun, dass sie sich kürzlich ganz schön in die Haare gekriegt haben!

In ihrem gemeinsamen Podcast "Samira und Serkan in Paradise – Das Nachspiel" sprachen die TV-Stars über den vergangenen Zoff. Offenbar hatten die beiden ziemlich Stress, weil sie übermüdet waren und umgezogen sind. "Ich war so angepisst, ich hab auch sogar zugesperrt. Ich hab mir gedacht: 'Der Serkan darf heute definitiv auf der Couch schlafen, gar keinen Bock auf den'", erinnerte sich Samira lachend. "Das war auch der erste richtige Streit!", merkte ihr Liebster daraufhin an.

Doch an der Liebe zweifeln lassen hat die Auseinandersetzung die beiden nicht. "Ich glaube, es ist total normal, dass man sich in einer Beziehung streitet, wir sind eben auch temperamentvolle Personen", räumte die ehemalige Bachelor-Kandidatin ein. Sie ist der Meinung, dass es solche Momente auch geben muss, damit sich die Spannungen entladen können. "Solange man sich dann immer noch lieb hat, ist alles in Ordnung", schloss Samira ab.

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2021

Instagram / samirayasminleila Die "Bachelor in Paradise"-Stars Serkan Yavuz und Samira Klampfl

