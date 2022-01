Amira Pocher (29) schlägt ein neues Kapitel in ihrer Karriere auf! Seit 2019 ist die gebürtige Österreicherin mit Oliver Pocher (43) verheiratet und hat mit ihm zwei Kinder. Ab 2020 ist Amira regelmäßig an der Seite ihres Gatten im TV zu sehen. Vergangenes Jahr wagte sie dann den Schritt in die Unabhängigkeit und bekam mit den Superzwillingen ihr eigenes TV-Format. Nun ist es Zeit für es etwas Neues: Amira moderiert heute Abend zum ersten Mal "Prominent" – im schicken Kostüme!

Via Instagram präsentierte sie ihren Followern ihren schicken Look für die erste Sendung. Darauf posiert Amira selbstsicher neben dem Moderationspult. Für ihren Einstand wählte die zweifache Mutter ein hübsches Blusenkleid mit schwarzweißem Muster. Ihre dunkle Mähne trägt die TV-Bekanntheit glatt und betonte ihre hellen Augen mit einem sexy Lidstrich. Bei ihrem Schmuck hielt sie es mit einer dünnen goldenen Kette eher schlicht.

In diesem Kostüm wird die Beauty heute Abend erstmalig um 23.20 Uhr über den neuesten Klatsch und Tratsch der Reichen und Schönen berichten. In diesem Zusammenhang ließen es sich ihre Freunde nicht nehmen ihr viel Glück zu wünschen. "Ja Mama, hols dir", schrieb beispielsweise Lilly Becker (45). Auch ihre Fans drückten ihr beide Daumen. "Ich schalt auf jeden Fall ein und drücke dir die Daumen", kommentierte ein Follower.

amirapocher / Instagram Amira Pocher im Januar 2022

ActionPress TV-Persönlichkeit Lilly Becker

RTL / Frank Beer Amira Pocher, "Prominent"-Moderatorin

