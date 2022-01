Brooklyn Beckham (22) schwebt mit Nicola Peltz (27) auf Wolke sieben! Der Sohn von David (46) und Victoria Beckham (47) ist seit 2020 mit seiner Herzensdame liiert – einige Monate später gab das Paar seine Verlobung bekannt. Im Netz lassen sowohl er als auch die hübsche Schauspielerin ihre Fans mittels romantischer Schnappschüsse an ihrer Zuneigung zueinander teilhaben. Zu Nicolas Geburtstag widmete Brooklyn ihr nun eine herzerwärmende Liebeserklärung!

Via Instagram gratulierte er seiner Verlobten mit romantischen Worten zu ihrem Ehrentag: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die schönste Frau der Welt. Du machst mich zum glücklichsten Menschen der Welt, weil du zu mir gehörst." Passend dazu teilte der 22-Jährige ein paar Aufnahmen der zwei Turteltauben, welche einmal mehr klarmachen: Die beiden sind ganz vernarrt ineinander!

"Ich verliebe mich jeden Tag mehr in dich und kann es nicht erwarten, mit dir alt zu werden. Ich hoffe, du hast den besten Geburtstag. Ich liebe dich von ganzem Herzen", schrieb Brooklyn weiter. Seine Liebste schien ganz gerührt von dem gefühlsbetonten Post zu sein und reagierte mit einer Liebeserklärung an ihren Partner: "Ich liebe dich so sehr! Du bist meine Welt."

brooklynbeckham / Instagram Die Schauspielerin Nicola Peltz und Brooklyn Beckham, 2021

brooklynbeckham / Instagram Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und seine Verlobte Nicola Peltz

