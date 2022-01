Leonardo DiCaprio (47) wurde nun eine besonders große Ehre zuteil! Dass dem US-Amerikaner neben der Schauspielerei auch der Umweltschutz sehr am Herzen liegt, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein – immer wieder engagiert sich der Filmstar bei Projekten rund um die Themen Natur und Klima. Diesen Einsatz bekam die Hollywood-Berühmtheit nun hoch angerechnet: Forscher benannten eine neu entdeckte Baum-Art nach Leonardo!

Wie das Wissenschaftsmagazin PeerJ mitteilte, haben Wissenschaftler eine zuvor noch nie gesehene Baum-Gattung im Ebo-Wald in Kamerun entdeckt. Die offenbar ausschließlich im westlichen Afrika wachsenden Pflanzen heißen nun offiziell "Uvariopsis dicaprio" – eine Widmung an Leonardo. "Dieser bedrohte und spektakuläre Baum ist nach dem amerikanischen Schauspieler und Naturschützer Leonardo DiCaprio benannt, der sich im Jahr 2020 mehrere Monate lang intensiv in den sozialen Medien engagierte, um auf die Bedrohung der zahlreichen seltenen Ebo-Arten durch die Anfang des Jahres angekündigte Abholzungskonzession aufmerksam zu machen", heißt es in einer Pressemitteilung.

Aber wie sieht der DiCaprio-Baum denn überhaupt aus? Mit seinen durchschnittlich rund vier Metern Höhe zähle er zu den tropischen Pflanzen der Ylang-Ylang-Gewächse. An den Ästen wachsen stellenweise glänzende, gelb-grüne Blüten. Das Baum-Prachtstück gilt laut dem Bericht als stark gefährdet.

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Getty Images Schauspieler Leonardo DiCaprio bei den Golden Globe Awards 2020

Getty Images Leonardo DiCaprio auf dem roten Teppich der Oscars 2020 in Hollywood

