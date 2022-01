Millie Mackintosh (32) liebt ihren Nachwuchs über alles! Im Juni hatte die Britin ihren Fans überglücklich verraten, dass sie zum zweiten Mal schwanger sei. Ende November kam dann schließlich ihre Tochter Aurelia zur Welt. Seitdem teilt die rothaarige Schönheit immer wieder zuckersüße Schnappschüsse von ihrem Baby. Inzwischen ist Millies Nachwuchs acht Wochen alt, was die Mama mit neuen goldigen Aufnahmen von Aurelia nun feierte.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 32-Jährige nun eine Reihe an Aufnahmen, mit denen sie ihre Community erfreute. Neben Fotos, auf denen ihr Töchterchen neugierig in die Kamera blickt, teilte Millie zudem einige Familienfotos. So hält der stolze Papa Hugo Taylor sein Baby auf einem der Bilder beispielsweise liebevoll im Arm und auch eine gemeinsame Aufnahme ihrer beiden Töchter postete sie. "Acht Wochen mit unserem Goldstück Aurelia", kommentierte die Hochzeitsplanerin von Herzogin Meghan (40) ihren Beitrag.

Unter dem Post brachten anschließend viele Follower ihre Begeisterung über die niedlichen Aufnahmen zum Ausdruck. "Wunderschöne Bilder. Sie ist absolut traumhaft", "Wirklich goldig" oder "So süß", lauteten nur einige Nachrichten der hingerissenen Fans. Selbst einige Bekanntheiten kommentierte die Bilder entzückt. So schrieb das spanische Model Gala González beispielsweise, dass die Kleine wahrlich wundervoll sei.

Instagram / milliemackintosh Millie Mackintoshs zweites Kind Aurelia

Instagram / milliemackintosh Hugo Taylor und seine Tochter Aurelia im Januar 2022

Instagram / milliemackintosh Millie Mackintoshs Töchter Sienna und Aurelia im Dezember 2021

