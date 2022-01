Von Jill Lange (21) bekommt Walentina Doronina wohl kein Mitleid. Ihre Reality Shore-Teilnahme hätte die Blondine sich vermutlich anders vorgestellt: Nachdem es zum Streit kam, schickte die Family sie nach Hause – Walentinas Meinung nach völlig zu unrecht. Ihre ehemalige BFF Jill ist da aber anderer Meinung: Sie kann gut nachvollziehen, warum die anderen Walentina rausgeworfen haben, wie sie Promiflash verrät!

"Mich überrascht es nicht, dass Walentina bei 'Reality Shore' unbeliebt ist. Sie ist nun mal sehr egoistisch und falsch. [...] Ich finde es gut, dass sie dort zurechtgewiesen wird", findet die Tattoo-Liebhaberin gegenüber Promiflash. Jill befürchte aber, dass Walentina kein Gewissen habe und die Schuld dementsprechend von sich weisen werde. "Sie lebt einfach in ihrer eigenen Welt und realisiert gar nicht, wie negativ sie auffällt. [...] Sie wird früher oder später alles zurückbekommen", rechnet sie ab.

Nachdem die beiden Girls sich nach ihrer gemeinsamen Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnahme zerstritten haben, herrscht offenbar nach wie vor Funkstille. "Ich hatte keinen Kontakt mehr zu ihr und ich werde auch nie wieder den Kontakt zu ihr suchen", macht Jill mehr als deutlich.

Anzeige

Joyn Walentina Doronina, "Reality Shore"-Teilnehmerin 2021

Anzeige

Instagram / jill_langee Jill Lange, Reality-TV-Star

Anzeige

CH Media Walentina Doronina, "Reality Shore"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de