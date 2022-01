Happy Birthday, Nico Schwanz (44)! Der ehemalige Dschungelcamper hat ein Jahr voller Höhen und Tiefen hinter sich: 2021 erholte er sich von einer Not-OP, wurde zum zweiten Mal Vater, war auf der Suche nach einer neuen Partnerin und verbrachte einige schöne Momente mit seinem Sohn. Auch sein kommendes Lebensjahr wird sicher wieder aufregend: Nico hat heute Geburtstag – und gratuliert sich selbst mit einem emotionalen Text...

Via Instagram veröffentlichte das Male-Model jetzt ein heißes Foto von sich, das bei einem professionellen Shooting entstanden ist. Nico rekelt sich hier oben ohne auf einer Ledercouch und zeigt stolz sein Sixpack. Bei diesem Anblick dürfte es mächtig überraschen, dass der Reality-TV-Star die 40 schon geknackt hat: "Happy Birthday für mich! 44 ist die neue 30", verkündete er in der Bildunterschrift. Darauf folgte eine lange Botschaft: "Wenn ich alle meine Erinnerungen von den letzten Jahren an einer Wäscheleine aufhängen würde, dann wäre sie nicht nur endlos lang, sie wäre auch extrem bunt."

Weiter schrieb Nico: "Einige dieser Erinnerungen würde ich gern aufbügeln und neu erleben, andere wiederum würde ich abhängen, zusammenfalten und wegschließen, denn ihre Zeit ist vorbei. Eines haben sie alle gemeinsam: Sie gehören zu meinem Leben." Der Influencer möchte betonen: Er sei dankbar für sein Leben, seine Familie und seine Gesundheit. Abschließend verkündete er: "Nun freue ich mich umso mehr auf meinen neuen Lebensabschnitt und bin gespannt, was auf mich zukommt... Ich bin bereit!"

Privat Nico Schwanz, TV-Star

Privat Nico Schwanz, Model

Privat Nico Schwanz

