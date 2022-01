Kanye West (44) will in diesem Jahr in Russland durchstarten. Der Rapper hat längst nicht nur musikalische Ziele. Auch politisch hat der Noch-Ehemann von Kim Kardashian (41) offenbar so einiges vor. Erst 2020 ließ er sich sogar für die US-Präsidentschaftswahl aufstellen – und scheiterte auf ganzer Linie. Nun hat Kanye – der sich inzwischen Ye nennt – anscheinend neue Pläne: Er will nach Russland reisen und sich dort mit Wladimir Putin (69) treffen.

Das behauptete zumindest Kanyes Berater Ameer Sudan gegenüber Billboard. Demnach hofft der 44-Jährige offenbar nicht nur auf ein Treffen mit dem Kreml-Chef, sondern auch darauf, seine Geschäftsbeziehungen ausweiten und seine sonntägigen Gottesdienste dort abhalten zu können – bei denen auch Putin als Gast eingeladen wäre. Seine Konzert-ähnlichen Gottesdienste wären Kanyes erste Performances in Russland. Warum Kanye sich mit Putin treffen möchte und was er mit ihm besprechen will, ist noch nicht bekannt. Einen kurzen Abstecher nach Russland plant Kanye aber offenbar nicht. "Er wird dort eine Menge Zeit verbringen", erklärte sein Berater.

Dass er mit einem Besuch bei dem umstrittenen russischen Präsidenten viel Kritik auf sich ziehen würde, ist Kanye offenbar bewusst. "Kanye weiß besser als die meisten, was vor sich geht, er ist sich der Dinge sehr bewusst. Es ist nichts gegen die Vereinigten Staaten und soll keine Konflikte auslösen, aber Ye ist Ye – man kann ihn nicht kontrollieren", erzählte Ameer.

Getty Images Kanye West bei den Grammys in L.A. im Februar 2015

Getty Images Wladimir Putin in Genf, Juni 2021

Backgrid Kanye West im Dezember 2021

