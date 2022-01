Mrs.Marlisa ist trotz Trennung nicht alleine. Am Dienstag gab Temptation Island-Star Fabio De Pasquale bekannt, dass er und die Influencerin fortan getrennte Wege gehen. Dass es kriselt, war schon länger bekannt – dass die zwei ihre Liebe aufgegeben haben, überraschte viele Fans aber doch. Mittlerweile hat sich auch Marlisa zu dem Liebes-Aus gemeldet und in einem Video ziemlich emotional über die gescheiterte Beziehung gesprochen. Jetzt sichern ihr einige Influencer-Kolleginnen ihre Unterstützung zu.

Neben zahlreichen Fans kommentierten auch einige TV-Bekanntheiten das Trennungsstatement des Curvymodels auf Instagram. So versuchte beispielsweise Ex on the Beach-Teilnehmerin Jacqueline Siemsen, das Web-Sternchen aufzuheitern. "Drück dich, Maus", schrieb sie in die Kommentarspalte. Auch Love Island-Beauty Aurelia Lamprecht ist für Marlisa da. Sie schickte neben einem traurigen Smiley auch ein Herz-Emoji. Auch einige andere Show-Kollegen aus dem Reality-TV-Business hinterließen Likes und nett gemeinte Nachrichten.

#CoupleChallenge-Star Cedric Beidinger ist nicht nur ein guter Freund von Marlisa, sondern auch mit ihrem Ex-Freund Fabio befreundet. Er scheint aber nicht zwischen die Fronten zu geraten und wünscht wohl beiden nur das Beste. "Bleibt befreundet und macht keinen Krieg daraus. Fühl dich gedrückt!", schrieb er unter dem Posting und hofft, dass der Stripper und Marlisa letztendlich im Guten auseinandergehen.

TVNOW Marlisa und Fabio beim finalen Lagerfeuer

Instagram / jacqueline.siemsen Jacqueline Siemsen, ehemalige "Temptation Island"-Kandidatin

RTL / Frank Beer Cedric Beidinger, "#CoupleChallenge"-Sieger 2021

