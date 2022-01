Wie gestaltet sich Katharina Wagener (26) und Kevin Yaniks aktuelle Wohnsituation? Die ehemaligen Are You The One?-Teilnehmer sind im August des vergangenen Jahres zum ersten Mal Eltern geworden. Zwei Monate später wurde bekannt, dass das Paar in einer großen Liebeskrise steckt. Kevin zog sogar aus der gemeinsamen Wohnung aus. Vor wenigen Wochen verkündeten die beiden jedoch, dass sie sich wieder versöhnt haben. Leben sie inzwischen auch wieder unter einem Dach?

In ihrer Instagram-Story verriet Kathi, dass sie mit ihrem Sohn eigentlich auch aus der alten Wohnung ausziehen wollte. Da sie in der Zwischenzeit aber nichts Passendes gefunden habe, sei sie dort geblieben. Mittlerweile wohnt die kleine Familie wieder zusammen in ihrem Zuhause. "Jetzt bin ich ganz froh darüber, dass wir unsere gemeinsame Wohnung noch/ wieder haben", erklärte die Influencerin.

Auch wenn es in Kevin und Kathis Beziehung offenbar wieder richtig rund läuft, wollen sie nichts überstürzen. Bald ist das Paar ein Jahr verlobt. Die Hochzeit soll auch noch stattfinden, allerdings nicht in nächster Zukunft. "Alles zu seiner Zeit", betonte Kathi.

