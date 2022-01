Geht das schon zu weit? Aktuell sollte sich Marie Müller während ihrer Teilnahme bei Are You The One? eigentlich voll und ganz darauf konzentrieren, ihr Perfect Match zu finden. Doch neben all den Flirts, Küssen und Dates muss auch weiterhin die Notdurft verrichtet werden, was in der TV-Villa allerdings kein Problem sein dürfte. Doch gerade bei dieser Aktion wurde Marie nun samt Ton gefilmt – nämlich auf dem Klo!

Eigentlich wollte die Blondine ein Frauengespräch mit ihrer TV-Mitbewohnerin Joelina Wolf führen und zog sich dafür ins Badezimmer zurück. Während sich Joelina vor dem Spiegel herrichtete, saß Marie mit heruntergelassener Hose auf der Schüssel. Das war auch für alle Zuschauer ersichtlich, denn die Kamera filmte durch den Spiegel frontal auf das stille Örtchen. Und als wäre das noch nicht intim genug, hört man abschließend auch noch ein Plumpsen ins kühle Nass der Toilette.

Zu viel Reality-TV? Einige Fans reagierten jedenfalls empört und stempelten die Aktion, solche Momente in die Show zu schneiden, sogar als asoziales Verhalten der Produktion ab. Die Österreicherin selbst nimmt die Szene hingegen gelassen. In ihrer Instagram-Story forderte sie lediglich den Sender auf, die Aufnahme herauszuschneiden: "Kommt nicht so gut an wie ihr erwartet habt!" Ihr sei vorab gesagt worden, solche Szenen würden nicht gezeigt werden. Marie finde es unverschämt, nehme es nun aber mit Humor.

Anzeige

Instagram / mariemiller__ Marie Müller, Kandidatin bei "Are You The One?"

Anzeige

Instagram / mariemiller__ Marie Müller, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / mariemiller__ Marie Müller, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de