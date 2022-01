Sarah Engels (29) ist ein echter Familienmensch. Im vergangenen Juni hatte die Sängerin ihre Community mit der Neuigkeit überrascht, dass ihr Mann Julian (28) und sie zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Anfang Dezember kam dann schließlich ihre Tochter Solea Liana Engels zur Welt, die ihre Eltern seitdem mit ganz viel Stolz und Glück erfüllt. Nun hat die Kölnerin offenbar etwas Zeit mit ihren Liebsten genossen. Sarah teilte nun eine Aufnahme, auf der ihre Oma und ihr Baby miteinander schmusen.

In ihrer Instagram-Story teilte die ehemalige DSDS-Teilnehmerin jetzt das zuckersüße Video des Oma-Urenkelin-Duos. In dem Clip ist zu erkennen, dass Solea in den Armen ihrer Urgroßmutter liegt, während diese entzückt auf die kleine Maus herabblickt. "Meine Oma hat jetzt schon drei Urenkel", berichtete die zweifache Mutter. Für sie seien solche Momente, in denen mehrere Generationen aufeinandertreffen, etwas sehr Besonderes. "Ich bin dankbar, dass meine Kinder sie kennen, lieben lernen und von ihr lernen", meinte Sarah abschließend.

Vergangene Woche hatte die ehemalige Dancing on Ice-Kandidatin ihrer Community bereits freudestrahlend berichtet, dass sie jeden Moment mit ihrem Baby genieße. Aus diesem Grund nahm sich Sarah über den Jahreswechsel auch eine Auszeit. "Wir haben die Zeit sehr genossen und konnten unsere Kuschel- und Kennenlernzeit mit Solea dadurch noch mehr in die Länge ziehen!", hatte die 29-Jährige ihren Abonnenten verraten.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels' Großmutter

Instagram / julbue Sarah, Solea und Julian Engels an Weihnachten 2021

Getty Images Sarah Engels, November 2021

