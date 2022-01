Die anderen Promis sind ihr offenbar fremd! Linda Nobat (26), die 2018 zur Miss Hessen gekrönt wurde, zählt zu den diesjährigen Teilnehmern des Dschungelcamps. Mit ihr werden unter anderem der Ex-GZSZ-Darsteller Eric Stehfest (32), die Schauspielerin Tina Ruland (55) und der einstige Prince Charming-Kandidat Manuel Flickinger (33) in den südafrikanischen Dschungel ziehen. Jetzt offenbarte Linda aber, dass ihre künftigen Mitcamper ihr überhaupt kein Begriff sind.

Kurz vor ihrem Einzug in den Dschungel ließ die einstige Bachelor-Kandidatin jetzt für Playboy die Hüllen fallen – in ihrem Interview mit dem Magazin erzählte sie zudem, dass sie vor Beginn des Dschungelcamps nicht gesagt bekommen habe, wer ihre Mitkandidaten sind. "Ich weiß bis jetzt nur von Harald Glööckler, Lucas Cordalis und Filip Pavlovic. Ich kenne die alle aber gar nicht", verriet sie. Von Letzterem wisse sie lediglich, dass er im vergangenen Jahr die Dschungel-Show gewonnen habe – davor habe sie aber noch nie von ihm gehört.

Wie wird sich Linda wohl in der Show schlagen? Während ihrer Zeit bei "Der Bachelor" eckte das Model immerhin mit ein paar seiner Mitstreiterinnen an. Die 26-Jährige erklärte nun, mit welcher Art Mensch sie am besten zurechtkommt: "Ich komme mit selbstbewussten Menschen am besten klar. Menschen, die nicht selbstbewusst sind, fühlen sich durch mich oft angegriffen oder in Gefahr." Bei ihr entscheide sich bereits in den ersten 30 Sekunden, ob sie eine Person mag oder nicht.

Instagram / iamlindadt Linda Nobat, Model

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Reality-TV-Star

Instagram / iamlindadt Linda Nobat, TV-Bekanntheit

