Zayn Malik (29) ist wohl wieder auf der Suche nach der Richtigen! Im vergangenen Jahr hatten sich der einstige One Direction-Sänger und seine Partnerin Gigi Hadid (26) voneinander getrennt. Der Auslöser soll ein Streit mit Yolanda Hadid Foster (58), der Mutter des bekannten Models, gewesen sein. Während der Auseinandersetzung soll er ihr gegenüber sogar handgreiflich geworden sein. Seitdem ist der Vater der kleinen Khai wieder solo unterwegs. Doch das scheint er ändern zu wollen – denn Zayn meldete sich nun auf einer Dating-App an!

Dabei wählte der "Pillow Talk"-Interpret eine ganz bestimmte Plattform, um seinem Liebesglück auf die Sprünge zu helfen. Zayn meldete sich nämlich auf der Dating-App WooPlus an. Dort zeigen sich überwiegend kurvige Frauen. Anscheinend wünscht er sich dieses Mal eine Partnerin mit etwas mehr Leibesfülle – sein eigentlicher Idealtyp. Denn bereits 2016 hatte der Sänger gegenüber Billboard verraten: "Ich mag Mädchen, die an bestimmten Stellen ein bisschen füllig sind – an den schönen Stellen." Drei Monate nach der Trennung von Gigi möchte der Musikstar wohl nicht mehr länger Single sein.

Ende Oktober vergangenen Jahres hatte sich seine damalige Partnerin von dem Vater ihrer gemeinsamen Tochter getrennt. In einem Wortgefecht mit der Mutter der Laufsteg-Schönheit soll Zayn diese nicht nur heftig beschimpft, sondern auch geschlagen haben. Er bestreitet die Vorwürfe bis heute.

Instagram / zayn Sänger Zayn Malik

Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid im Mai 2018 in New York City

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit ihrer Mutter Yolanda

