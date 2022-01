Gülcan Kamps (39) blickt wehmütig auf ihre Schwangerschaft zurück! Im Dezember hat die TV-Moderatorin gemeinsam mit ihrem Mann Sebastian ihr erstes Kind bekommen. Viel ist über ihr neues Familienmitglied noch nicht bekannt. Ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, bleibt bisher ein Geheimnis. Was ihre Fans aber wissen dürfen: Die frisch gebackene Mama ist überglücklich und total verschossen in ihren kleinen Spross! Trotzdem scheint Gülcan die Zeit zu vermissen, in der ihr Baby noch in ihrem Bauch war...

Via Instagram veröffentlichte die 39-Jährige jetzt einen Throwback aus ihrer Schwangerschaft. Auf dem superheißen Schnappschuss trägt – die damals hochschwangere – Gülcan nur einen Bikini und ein transparentes Spitzenkleid darüber. In der Bildunterschrift betonte die Mami: "Ladys, bitte genießt eure Schwangerschaft, denn die 40 Wochen sind so schnell vorbei! Natürlich erlebt jede Frau eine Schwangerschaft anders, aber bei mir war sie wunderschön, ich habe mich superwohl gefühlt und war nur am Strahlen."

Doch Gülcan ergänzte: "Das Geschenk, das wir am Ende bekommen, ist ganz klar eine Million Mal fantastischer als ein Babybauch." Abschließend schwärmte die TV-Beauty: "Ich habe mich sofort an Tag eins in dieses wunderschöne, kleine Wesen verliebt und das ist für mich mein größter Erfolg im Leben. Nichts anderes kann das jemals wieder toppen!" Könnt ihr nachvollziehen, dass Gülcan ihren Babybauch ein bisschen vermisst? Stimmt ab!

Instagram / guelcankamps Schuhe von Gülcan Kamps' Baby

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im November 2021

