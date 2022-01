Diese Operation hatte es in sich! Kate Merlan (34) unterzog sich in dieser Woche einer besonders aufsehenerregenden Beauty-Behandlung. Die Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin ließ ein so genanntes Vampir-Lifting vornehmen. Dabei wird Eigenblut entnommen, aufbereitet und mit Nadelstichen zurück ins Gesicht injiziert. Das ist extrem schmerzhaft – Promiflash verriet Kate nun, dass sie sich vor allem wegen "Temptation Island" trotzdem für die Prozedur entschieden hat.

Als "Katy-SOS-Maßnahme" bezeichnete das Tattoo-Model den Eingriff von Beauty-Doc Selma Uygun im Promiflash-Interview. Während "Temptation Island V.I.P." habe sie sich körperlich immer weiter verändert und sei mit dieser Entwicklung gar nicht glücklich gewesen. "Wenn ich mich im Spiegel anschaute, musste ich heulen!", offenbarte die Reality-Bekanntheit. "Ich sah aus wie ein schrumpeliger Apfel! Ich hatte graue Haare, schlechte Haut, Übergewicht und noch viel mehr", gab sie sich selbstkritisch. Diesen körperlichen Verfall habe sie schnellstmöglich stoppen müssen.

Die Operation ist längst nicht der erste Schönheitseingriff, den Kate vornehmen ließ. Unter anderem wegen ihrer Lippen, ihrer Brüste, ihres Pos und ihrer Ohren legte sie sich schon unters Messer. "Mein Lebensmotto lautet ja 'Forever young' und dafür muss man halt einiges tun. Man wird ja nicht jünger!", rechtfertigte sich die 34-Jährige.

Sonstige Kate Merlan nach dem Vampir-Lifting im Januar 2021

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Reality-TV-Star

Instagram / katemerlan Kate Merlan im Januar 2021

