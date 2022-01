Kathi Wagener (26) musste in den vergangenen Jahren viel durchmachen. Bei Are You The One? sprach die Reality-TV-Bekanntheit erstmals ganz offen darüber, dass sie seit ihrem 18. Lebensjahr mit Magersucht zu kämpfen hat – und dabei nur ganz knapp dem Tod entgangen ist. Bis heute leidet die Influencerin unter ihrer Essstörung. Jetzt gestand Kathi, dass sie durch die Krankheit kein Hungergefühl mehr verspürt!

In ihrer Instagram-Story stellte sich die 26-Jährige den Fragen ihrer Community. Ein Fan wollte dabei von ihr wissen, ob sie mittlerweile wieder ein normales Essverhalten habe. "Nein. Ich habe bis heute kein Hunger- und Sättigungsgefühl, weshalb ich entweder gar nichts esse oder aber mich ohne Ende vollfresse", gab Kathi ehrlich zu. Oft verbiete sie sich auch, tagsüber zu speisen – und nehme stattdessen nur abends Nahrung zu sich: "Vor allem, wenn ich unglücklich bin oder viel Stress habe."

Zusätzlich gab die Neu-Mama in dem Q&A preis, dass sie erstmals im Jahr 2014 in einer Klinik gewesen sei. Doch der Aufenthalt war damals nur von kurzer Dauer. "Ich wurde entlassen, weil ich immer mehr abgenommen habe", gestand sie und fügte hinzu: "Danach war ich vom BMI her zu dünn und bin in diversen Krankenhäusern zum Aufpäppeln gewesen."

Instagram / kathi.wgnr Katharina Wagener, TV-Gesicht

Instagram / kathiwagener "Are You The One?"-Bekanntheit Kathi Wagener mit ihrem Sohn

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, "Are You The One?"-Teilnehmerin

