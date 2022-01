Damit zieht sie alle Blicke auf sich! Emily Ratajkowski (30) hat ihren eigenen Stil. Immer wieder begeistert das Model mit ihren unverkennbaren Looks die Fans. Sei es im lässigen Street-Style oder glamourös im langen Dress – die 30-Jährige weiß, was ihr steht und wie man auffällt. Das ist ihr auch bei diesem Outfit gelungen: Mit diesem ausgefallenen Metallic-Look ist Emily die Aufmerksamkeit der Leute sicher!

Auf ihrem Instagram-Profil postete die 30-Jährige jetzt in einen Schnappschuss von sich und präsentierte sich darauf in einem besonderen Look: Zu einer weiten schwarzen Hose kombinierte sie ein auffälliges silbernes Top. Der Clou: Das Oberteil ist vorne lang und am Rücken frei. Aber nicht nur das: Auch glitzernde Fransen, die unten am Top befestigt sind, durften nicht fehlen. Eine Clutch in demselben Ton rundete Emilys Look ab. Die Fans der Beauty sind begeistert: "Das Top ist der Hammer", oder "Wunderschön", lauten nur zwei der positiven Kommentare unter ihrem Bild.

Emily ist erst Anfang vergangenen Jahres Mutter geworden. Seitdem zeigt sie sich fit wie eh und je. Auch über gemeinsame Bilder mit ihrem kleinen Sohn können sich die Fans freuen. Kürzlich verriet die brünette Schönheit, wie froh sie darüber ist, einen Jungen bekommen zu haben. Die 30-Jährige erklärte damals, sie wolle nicht, dass ihr Kind bereits früh sexualisiert werde.

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Januar 2022

Getty Images Model Emily Ratajkowski bei einer Party des Treats!-Magazins im Mai 2021

Instagram / emrata Emily Ratajkowski und ihr Sohn im Oktober 2021

