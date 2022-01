Die Teilnahme am Dschungelcamp zahlt sich für die Kandidaten ordentlich aus! Am Freitagabend startete die 15. Staffel der beliebten Reality-TV-Show. Mit den Teilnehmern wurde von Beginn an nicht gerade zimperlich umgegangen. Sie mussten sich bereits in luftigen Höhen beweisen und Mut beweisen, als es um das Verspeisen von Hoden, Penissen und Co. ging. Doch die Anstrengung zahlt sich für die Stars aus: Vor allem Harald Glööckler (56) soll eine Rekordsumme kassieren!

Laut Bild-Informationen kassiere der Designer für seine Dschungelcamp-Teilnahme mindestens 250.000 Euro von RTL. Reality-TV-Star Filip Pavlovic (27) soll insgesamt 90.000 Euro nach dem Dschungelcamp in sein Sparschwein stecken dürfen. Die anderen Kandidaten sollen Summen zwischen 30.000 bis 80.000 Euro erhalten. Sollte jemand den berühmten Ausspruch "Ich bin ein Star – holt mich hier raus" rufen und dadurch vorzeitig aus der Show ausscheiden, werde ein Teil von der Gage abgezogen, hieß es weiter. Das Geld werde den Campern in vier Raten ausgezahlt – eine vor, eine beim Antritt und zwei nach der Sendung.

Um seine Gage bangen muss noch Lucas Cordalis (54). Aufgrund eines positiven Corona-Tests darf der Mann von Daniela Katzenberger (35) nicht am Dschungelcamp teilnehmen. Doch es besteht noch Hoffnung, dass der Sänger sich doch zu seinen Dschungelcamp-Kollegen gesellen kann. 150.000 Euro werde er angeblich für seine Teilnahme kassieren, wenn er noch antreten sollte. Wenn er nicht dabei ist, werde ihm nur ein Teil seiner Gage ausgezahlt.

