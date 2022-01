Endlich zeigt sich das stylishe Duo wieder! Vanessa Hudgens (33) hatte mit ihrer Rolle im Teeniefilm High School Musical ihren großen Durchbruch. Seitdem hat die 31-Jährige in vielen Filmen mitgespielt. Und die Schauspielerei liegt bei ihr in der Familie. Auch ihre sieben Jahre jüngere Schwester Stella Hudgens ist Schauspielerin. Doch gemeinsame Schnappschüsse der beiden Schwestern findet man selten bei Vanessa. Nun machte die Beauty allerdings eine Ausnahme – und veröffentlichte mehrere süße Aufnahmen mit Stella!

Auf Instagram postete sie nun Fotos, die sie und ihre Schwester bei einem Ausflug in die Huntington Gardens in San Marino zeigen. Darauf wirken die beiden Schwestern gut gelaunt und entspannt. Und auch die Outfits des Geschwisterduos können sich sehen lassen! Vanessa präsentierte sich in einem leicht gemusterten weißen Dress, das ihre Figur umspielte. Dazu kombinierte sie klobige schwarze Boots, die ihrem Look einen rockigen Touch verliehen. Ihre kleine Schwester hingegen setzte auf ein bisschen Farbe und entschied sich für ein tief ausgeschnittenes Neckholder-Kleid in Blau, welches ihre Kurven betonte.

Doch so zurückhaltend sich die Schauspielerin bei Bildern mit ihrer Schwester gibt, desto häufiger entzückt sie ihre Fans mit süßen Bildern von ihrem Freund, dem Baseball-Spieler Cole Tucker (25)! Erst vor Kurzem widmete sie ihrem Liebsten eine lange Liebeserklärung in den sozialen Medien.

Instagram / vanessahudgens Stella und Vanessa Hudgens, Januar 2022

Instagram / stellahudgens Vanessa und Stella Hudgens, Dezember 2021

Getty Images Cole Tucker und Vanessa Hudgens im November 2021

