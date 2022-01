Für Florian ist die Reise bei Leben leicht gemacht – The Biggest Loser vorbei! Im Kampf gegen sein Übergewicht kam der 40-Jährige in der aktuellen Folge an seine Grenzen. Bei einer Sporteinheit kollabierte er und musste nach ärztlichem Rat etwas kürzertreten, damit sich sein Körper regenerieren konnte. Auf der Waage machte sich das jedoch bemerkbar: Flo nahm am wenigsten ab und musste somit seine Koffer packen!

Dieses Mal musste ein Kandidat aus Ramin Abtins (49) Team nach Hause fahren. Weil Florian nur 100 Gramm abgenommen hatte und damit auf dem letzten Platz landete, traf es ihn. Weder sein Coach noch der Verkaufsberater selbst war von dieser Entscheidung überrascht. "Hätte ich zwei, drei Tage trainieren können, dann hätte das auf jeden Fall hingehauen. Dann hätten wir die Waage auch wieder gewonnen", ärgerte sich der Schleswig-Holsteiner.

Vor allem Nico wird Florian enorm vermissen. Unter Tränen verabschiedet er sich von seinem Mitstreiter. "Florian war immer da und hat öfter mit mir geredet. Das war auch jemand, der einen verstehen konnte. Dass er dann gehen musste, das war das Schlimmste für mich", weinte der 20-Jährige.

"Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" ab dem 2. Januar 2022 immer sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1.

Anzeige

SAT.1 Die Kandidaten bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" 2022

Anzeige

SAT.1 / Julia Feldhagen Florian, "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"-Kandidat 2022

Anzeige

Sat.1 Nico und Ramin Abtin bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de