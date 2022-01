Sie lässt sich nicht unterkriegen! Khloé Kardashian (37) hat es im Moment alles andere als leicht. Vor wenigen Tagen erst entschuldigte sich ihr Ex-Freund und Baby-Daddy Tristan Thompson (30) öffentlich, weil er eine andere Frau geschwängert hatte. Zuerst hatte der Basketballer dies immer wieder geleugnet, doch nach einem Vaterschaftstest herrscht nun Klarheit. Khloé lässt sich von den Schlagzeilen um Tristan aber nicht kleinkriegen: Sie trainiert fleißig zusammen mit ihren Schwestern!

Der frühe Vogel trainiert um sechs Uhr morgens! Khloé teilte kürzlich einen Beitrag in ihrer Instagram-Story, der sie beim gemeinsamen Training mit ihrer großen Schwester Kim (41) zeigt – und die Einheit startete bereits bevor die Sonne aufging! Passend dazu schrieb die Beauty: "Es fühlt sich nie richtig an, vor der Sonne aufzustehen, aber manchmal ist es die einzige Zeit, um es zu schaffen." Anscheinend fällt es der Unternehmerin nicht leicht, vor dem Morgengrauen Sport zu machen! Das Training der Schwestern hatte es auch in sich: Von Klettern bis hin zu Laufen war alles dabei. Aber aktuellen Fotos nach zu urteilen, zahlt sich die harte Arbeit aus: Khloé wirkt fit wie nie!

Scheint so, als ob Khloé endgültig mit dem Thema Tristan abgeschlossen hat. Bereits kurz nachdem sie von den Baby-News erfahren hat, soll für sie eine erneute Beziehung mit ihm nicht mehr infrage gekommen sein. Die Unternehmerin möchte sich nun vollkommen auf sich selbst und ihre kleine Tochter True Thompson (3) konzentrieren!

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, "Good American"-Unternehmerin

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im September 2021

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson

