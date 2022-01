Sarah-Jane Wollny (23) ist überglücklich. Im Juli 2020 gab die Die Wollnys-Darstellerin bekannt, dass sie wieder in festen Händen ist. Ihren Freund Tinush Nasri hielt sie lange aus der Öffentlichkeit heraus. Vor wenigen Monaten teilte Sarah-Jane dann aber endlich das erste gemeinsame Foto. Seitdem gibt sie ihren Fans häufiger Einblicke in ihre Beziehung – wie auch jetzt: Sarah-Jane postete zwei neue Pärchenbilder und machte Tinush dazu eine zuckersüße Liebeserklärung.

Auf Instagram veröffentlichte die 23-Jährige zwei Aufnahmen von sich und Tinush bei ihrem Ausflug in einen Freizeitpark. Auf einem Foto schauen beide freundlich in die Kamera. Auf einem weiteren gibt der Düsseldorfer seiner Liebsten einen Kuss auf die Wange. "Das Gefühl, wenn deine Hand meine hält, ist das allerbeste auf der Welt", schwärmte Sarah-Jane in der Bildunterschrift.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Influencerin ausgeplaudert, dass die Liebesgeschichte mit ihrem Freund auf Social Media ihren Anfang nahm. "Wir haben uns über Instagram kennengelernt", hatte die TV-Bekanntheit in einer Instagram-Fragerunde verraten.

Anzeige

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny und ihr Freund Tinush

Anzeige

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny und ihr Freund Tinush im Januar 2022

Anzeige

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny und ihr Freund Tinush

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de